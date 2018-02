Un rogo distrugge un chiosco dei fiori in via Palermo

Con ogni probabilità è stato un corto circuito a sviluppare le fiamme che hanno totalmente distrutto a rivendita di fiori che da anni esiste nella parte bassa di via Palermo. Alle 5 è giunta la chiamata al centralino dei Vigili del fuoco. Sul posto una squadra della sezione nord partita dall'ex ospedale Margherita e un'autobotte giunta dalla centrale. Le fiamme sono state spente ora si sta valutando il modo in cui si sono sviluppate. Apprensione tra i genitori della scuola Boer che si trova a pochi metri della struttura bruciata. Le finestre che sporgono sulla via Palermo sono state annerite dal fumo e non è escluso che un po' si sia propagato all'interno del plesso. Anche in questo caso si sta valutando se far accedere gli alunni.