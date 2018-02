Nuovo sbarco migranti, il 4° in un mese

Sono 157 quelli sbarcati dalla nave Sea Watch che li ha recuperati nel canale di Sicilia.

Al molo Norimberga sono arrivati 86 uomini, 53 donne, alcune delle quali in stato interessante e 18 bimbi accompagnati.

Non c'erano invece le due salme che ieri si era ipotizzato potessero trovarsi a bordo dell'imbarcazione dell'organizzazione non governativa.

Al molo Norimberga ad accogliere i migranti tutto lo staff coordinato dalla prefettura con, fra gli altri, le forze dell'ordine, la croce rossa, il comune di Messina, l'Autorità portuale, la capitaneria di porto e i volontari.

Con i pullman sono stati trasferiti alla caserma Gasparro nel centro di prima accoglienza per le prime pratiche amministrative e di riconoscimento.

Si tratta del quarto sbarco dall'inizio dell'anno. E sono già un migliaio i migranti arrivati al porto di Messina solo in questi primi 35 giorni dell'anno.