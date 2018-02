Il giudice Amato di nuovo scarcerato

Il giudice Amato, accusato di pedopornografia minorile e abusi sessuali su minore, è uscito dal carcere questo pomeriggio. A deciderlo il gip Maria Vermiglio su istanza del suo difensore, l'avvocato Salvatore Silvestro. Per un incastro complesso dovuto ai vari pronunciamenti giudiziari, tra tribunale del Riesame e quello più recente della Cassazione, che aveva deciso sulla seconda e non sulla prima accusa contestata al magistrato, per il momento l'uomo è tornato in regime di arresti domiciliari in una comunità di recupero a Siracusa. La sua situazione potrebbe però cambiare nuovamente, quando sarà chiamato a pronunciarsi nuovamente nei prossimi giorni il Tribunale del Riesame