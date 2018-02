"50 mila euro se volete lavorare, qui comandiamo noi"

Era da un po’ di tempo che non si sentiva parlare di Giuseppe Startari, che adesso ha 54 anni ed è una “vecchia conoscenza”, ieri finito nuovamente in carcere con l’accusa di tentata estorsione e incastrato da un’indagine del Gico della Guardia di Finanza. Tra novembre e dicembre scorsi ha cercato di fare qualche euro con un po’ di colla dentro la serratura della saracinesca e una busta di minacce recapitata al solito modo al titolare dell’Ottica Antonuccio di via Tommaso Cannizzaro, il messaggio era inequivocabile: «Dateci 50.000 euro se volete lavorare qui comandiamo noi non chiamate C.C. interessate amici».

Lo hanno preso ieri i finanzieri e portato in carcere, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip Eugenio Fiorentino. Forse già domani Startari, che è assistito dall’avvocato Salvatore Silvestro, sarà interrogato.