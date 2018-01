Antoci contro il vice sindaco di Mistretta

"Rimango sorpreso ed indignato dall'atteggiamento di un amministratore pubblico, che da vice va a rappresentare il proprio sindaco, ponendo in maniera astiosa la tematica contro un processo di legalità che ha liberato e continua a liberare, in Sicilia e nel resto del Paese, gli agricoltori onesti dalle pressioni della criminalità". Lo dice il presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci replicando al vicesindaco di Mistretta, Vincenzo Oieni, che durante un comizio lo ha accusato di danneggiare gli allevatori con il suo protocollo di legalità. "E' grave, inaudito ed inaccettabile - prosegue Antoci - che proprio un amministratore, il cui Comune ha sottoscritto il Protocollo di Legalità, possa considerare 'maledetto' lo stesso, come maledetta è stata la notte in cui, per gli effetti di tale Protocollo, sia io che gli uomini della Polizia di Stato, abbiamo subito un attentato mafioso, tra i più efferati della storia della Sicilia". "Di quanto accaduto e detto nell'aula del consiglio comunale di Nicosia, in queste ore - aggiunge Antoci - sono stati interessati gli organi competenti per le valutazioni e gli approfondimenti del caso. Appare chiaro che questa vicenda imbarazzante non ha fatto nient'altro se non turbare serenità e rapporti istituzionali. Sono certo che il sindaco di Mistretta saprà valutare e mettere in atto tutte le decisioni conseguenti, sgomberando il campo dall'imbarazzo istituzionale che investe sia lui che la sua comunità alla quale per vicinanza e radici sono molto legato.". (ANSA)