La Gazzetta del Sud domani, martedì, in edicola presenterà uno speciale elettorale con tutti i candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Le liste al proporzionale e le scelte all'uninominale in sette pagine speciali per la Calabria e sei per la Sicilia.

Inoltre i commenti dopo le scelte dei partiti, alcune a sorpresa, e la guida al nuovo sistema elettorale.