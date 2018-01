Differenziata, arriva l'ok per impianto Pace

La regione dà l'ok a due impianti tecnologici per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti a supporto della raccolta differenziata. Uno si trova a Gela, l'altro è quello di contrada Pace a Messina, dove è stato superato il contenzioso che non permetteva il prosieguo dell’appalto, già aggiudicato, e dove verrà realizzata una piattaforma, che entro un anno potrà entrare in funzione. In entrambi i casi, si tratta di impianti necessari al pre trattamento del rifiuto indifferenziato e al compostaggio della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, in modo tale da diminuire la quantità finale di rifiuti che vanno in discarica.