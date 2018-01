FI: Rinaldi fuori, al suo posto Gullo

Ultime ore di fibrillazione, perché ancora fino a domani, i cambi in corsa dell’ultima ora possono riservare novità e oltretutto sono una costante della campagna elettorale, specie da quando i parlamentari sono “nominati” e tutto si consuma in segrete stanze dei leader e sul filo rosso del telefono tra i capi sul territorio e il vertice centrale dei partiti.

A Messina resta fuori Franco Rinaldi, cognato di Francantonio Genovese capo di Forza Italia peloritana ma non si conoscono i motivi, visto che sembrava scontata la sua corsa per la Camera nel collegio di Barcellona. Al suo posto ci sarà Mariella Gullo. Per Nino Germanà confermato il secondo posto nel proporzionale a Messina, dopo la capolista Stefania Prestigiacomo presente anche nel collegio di Siracusa.

New entry a sorpresa anche a Palermo con Giusy Bartolozzi, 49 anni, compagna del vicepresidente della Regione Gaetano Armao. Sarà candidata nel collegio uninominale di Agrigento-Gela e nel proporzionale Palermo. In magistratura dal 2002, laureata con pieni voti alla Luiss, ha ricoperto vari incarichi, sempre nel settore civile, a Gela, Agrigento, Caltanissetta e poi a Palermo. Attualmente è consigliere di corte d’appello a Roma. Ha fatto parte del consiglio giudiziario di Caltanissetta prima e di Palermo poi, ricevendo ripetuti encomi per la serietà professionale e la competenza giuridica dimostrate nel corso del suo lavoro in Sicilia. A quanto pare, ha preso il posto di Matilde Siracusano, almeno su Palermo, dove la sua candidatura evidentemente ha subito alcuni stop.

Ro. Fa.