A Messina impennata della crescita di imprese

E’ Messina, con 1.322 nuove iscrizioni d’imprese, la provincia siciliana che registra il tasso di crescita più alto (+2,2%): è pari al doppio della media nazionale e si colloca al primo posto della graduatoria provinciale per tasso di crescita. Il dato emerge dalle cifre di Unioncamere su mortalità e natalità delle imprese.

Lo studio indica un tasso di crescita pari allo 0,86 nell’Isola, contro una media nazionale pari + 0,7%. Nel 2017 in Sicilia si sono

registrate 7518 imprese in più. Messina è seguita da Catania (+2%), che con 2.072 in più è terza. Bene anche Trapani (+1,9%), Enna (+1,5%), Ragusa (1,35%) e Caltanissetta (1,16), dove i tassi di crescita sono più alti della media nazionale. Palermo registra un aumento dello 0,87%: le nuove aziende sono state 840 in più rispetto all’anno

precedente.