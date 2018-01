Sei milioni dalla Regione per pesca, agricoltura e rifiuti

Oltre 6 milioni destinati alle isole Eolie dalla Regione per pesca, agricoltura e rifiuti. "L'assessorato dell'agricoltura - dice l'assessore alla programmazione del Comune di Lipari Ersilia Pajno - ha firmato il decreto per il Gal Tirreno Eolie che prevede interventi per l'agricoltura per oltre 3 milioni e 600 mila euro. Decreto di finanziamento anche per il Gac Isole di Sicilia con oltre un milione e 800 mila euro per la pesca. Previsto un punto di stoccaggio del pescato, un impianto video con copertura Adsl per la vendita online, la pulizia dei fondali nelle baie delle isole a cura dei pescatori locali e l'apertura di un info point sul territorio di Lipari. Con decreto dell'assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità sono stati finanziati oltre 620 mila euro per i cinque progetti che riguardano i centri comunali di raccolta dei rifiuti ad Alicudi, Filicudi, Lipari Stromboli e Vulcano".(ANSA)