Droga party, sequestrata la casa

E' stato posto sotto sequestro l'appartamento di via La Farina nel quale, all'alba di domenica scorsa, la Polizia ha interrotto un droga party arrestando l'organizzatore del festino e affittuario del locale e denunciato altre 23 persone. Gli agenti delle Volanti, coordinati dal dirigente Giovanni Puglionisi, sono tornati ieri nell'abitazione ed hanno applicato i sigilli così come disposto dal sostituto procuratore Anna Maria Arena allo scopo di preservare lo stato dei luoghi. Ma prima la Polizia Scientifica ha eseguito ulteriori rilievi dopo quelli già effettuati domenica mattina alla ricerca di nuovi elementi riguardanti soprattutto la presenza di droghe divario tipo.

Gli agenti delle Volanti avevano già sequestrato 13 dosi di un mix di polvere bianca, 18 di cocaina, quattro di marijuana, alcune pasticche del micidiale mdma ed un flacone di popper una sostanza che inalata provoca forte eccitazione. Ma gli investigatori vogliono scoprire la provenienza della droga consumata durante la notte nel corso del festino nel quale i partecipanti non hanno fatto economia neanche di birra e superalcolici.

Intanto sarà interrogato nelle prossime ore il 24enne messinese arrestato con l'accusa di aver messo a disposizione l'appartamento per il consumo di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno accertato la totale estraneità ai fatti del proprietario dell'immobile che lo ha affittato al 24enne il quale a sua volta ha organizzato i droga party ai quali partecipavano giovani provenienti non solo da Messina e provincia ma anche da Reggio, Catania e Caltanissetta. Fra i 23 denunciati a piede libero diversi studenti universitari e sette ragazze. Diciassette di loro all'arrivo della Polizia avevano cercato di nascondersi sul ballatoio che conduce alle terrazze del palazzo ma sono stati scoperti, fermati e perquisiti. Quasi tutti erano ubriachi o sotto effetto di droghe.