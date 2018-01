Nel 2019 una big a Messina, Lady Gaga o Madonna?

Si preannuncia essere un evento senza precedenti, a queste latitudini. Su questo fronte ci sono un indizio e una indiscrezione. L’indizio è messo nero su bianco nella delibera approvata venerdì scorso dalla Giunta Accorinti, con la quale si ratifica la concessione dello stadio “Franco Scoglio” di San Filippo per una serie di concerti.

Nella delibera vengono citati esplicitamente tre eventi: quello di Vasco Rossi, che si terrà il prossimo 21 giugno (con possibile replica la sera dopo); quello dei Negramaro, fissato per l’8 luglio; e poi quello di cui finora non si era parlato, se non vagamente. Un concerto che «si effettuerà il 19 giugno 2019» che vedrà protagonista «una star internazionale di altissima levatura». Nell’oggetto del disciplinare di utilizzo dello stadio, che dovrà essere sottoscritto dal Comune e dalla società “Musica da Bere srl” che organizza gli eventi, ecco un altro indizio: si legge di “una” artista internazionale.

Sarà una donna, dunque, ad esibirsi la sera del 19 giugno 2019. Ma chi? Qui entrano in gioco le indiscrezioni. Che quotano come possibile star internazionale che salirà sul palco a Messina due nomi su tutti: Madonna e Lady Gaga (che, va ricordato, è originaria di Naso). La pop star per eccellenza e quella che molti considerano la sua erede.

