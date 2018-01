Droga party a Messina, 24 denunciati

La polizia ha interrotto una festicciola a base di droga in un appartamento del centro. Il blitz è stato eseguito ieri mattina, alle 9, dopo la segnalazione di un cittadino, in un edificio che si affaccia sulla via La Farina, a poca distanza dalla Stazione centrale. Arrestato l’affittuario dell’alloggio, un ventiquattrenne messinese, peraltro denunciato assieme ad altri 23 giovani, molti dei quali studenti (di Messina, Reggio Calabria, Milazzo, della provincia di Caltanissetta e delle Isole Eolie). Gli agenti della Squadra volante hanno sequestrato 13 dosi di polvere bianca derivata dagli oppiacei, 18 dosi di cocaina, marijuana, Mdma (in cristalli e in pasticche) e una boccetta di popper. I componenti del gruppetto, che secondo quanto accertato dalla polizia ha organizzato e preso parte a un vero e proprio droga party, sono stati accompagnati alla Caserma Calipari. La posizione più grave è quella del locatario dell’immobile, in quanto avrebbe adibito o avrebbe consentito che altri lo adibissero «a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope».

