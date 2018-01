Cadono dalla moto per un... bacio

Mai scambiarsi effusioni mentre si è alla guida di un ciclomotore. Una leggerezza che stava costando cara a due fidanzatini quindicenni che ieri sera poco dopo le 19,30 sono usciti di strada con il loro scooter finendo prima contro il guardrail della litoranea di Ponente e poi su un terrapieno. L’incidente nei pressi di Bastione (Milazzo). La coppia si stava recando in una pizzeria. Per i due ragazzi ferite lacerocontuse guaribili in una decina di giorni.