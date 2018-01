Incidente nella notte: muore 19enne, grave la sorella

Muore nella notte una ragazza, Chiara Foti Randazzese, 19 anni di Tortorici in un gravissimo incidente stradale. Grave la sorella di 16 anni trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ferito, anch'egli in gravi condizioni, il giovane che era con loro in auto. La Fiat Multipla sulla quale si trovavano i tre e dopo aver divento una ringhiera in ferro, è piombata nel fiume Grande dopo un volo di sette metri. È accaduto all'una di notte e per ore, era la vigilia di S. Sebastiano, il santo Patrono di Tortorici, una folla immensa ha assistito alle operazioni di soccorso. Annullati i festeggiamenti previsti per la ricorrenza. A Tortorici oggi le campane non suonano.

Seguiranno aggiornamenti