Pioveva quella sera. Erano le nove e sedici minuti del 15 gennaio 1998. Un sipario di pioggia leggera al semaforo dell’ultimo istante di vita di Matteo Bottari, una vita conclusa in un modo terribile per mano di quattro killer divisi tra moto e auto.

Quattro sicari forse calabresi con un appoggio locale che a distanza di vent’anni non hanno ancora né un volto né un nome.

L’omicidio della città nascosta. Che rimane un tarlo irrisolto della società civile. Una clamorosa sconfitta per la giustizia. Una sconfitta piena di errori investigativi e giudiziari.

Uno su tutti: la restituzione al legittimo proprietario della Fiat Uno bianca rubata, trovata poco dopo l’esecuzione con gli sportelli ancora spalancati nei pressi degli imbarcaderi privati, probabile auto d’appoggio dei killer, senza eseguire alcun accertamento.

Quando gli investigatori ci ripensarono e corsero a riprenderla era ormai troppo tardi, il proprietario l’aveva fatta ovviamente ripulire in un lavaggio, nel posacenere non c’era più traccia delle sigarette pestate che qualcuno si ricordava d’aver visto qualche giorno prima. E tutto questo non lo raccontò, qualche tempo dopo, uno qualunque, ma l’allora sostituto procuratore della Dda Salvatore Laganà che aveva ereditato l’inchiesta, rimanendo allibito nel leggere questa storia.

