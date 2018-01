Il Messina scappa, la Nocerina l'acciuffa

Bella gara al S.Francesco dove il Messina va avanti per due a zero dopo solo 8 minuti. Segnano Rosafio, assist di Ragosta, e poi Yeboah. Gara in discesa con la chance di Cozzolino che può chiudere il conto se Gomis non parasse la sua conclusione. Più tardi un tiro a botta sicura di Yeboah è respinto da un difensore dei campani.

Nel secondo tempo altro match con Cavallaro che accorcia su assistenza di Giacinti e poi la frittata del Messina al 21^ quando un retropassaggio di petto di un difensore spiazza Meo, che viene anticipato da Vitolo che fa due a due.