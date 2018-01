Turista trovata morta, è giallo

Sarà eseguito domani mattina all'ospedale di Barcellona l'esame autoptico sul corpo della turista tedesca trovata senza vita all'interno di un bed end breakfast di Rodì, centro a pochi chilometri da Barcellona.

Il marito della donna, anche lui un agente della polizia tedesca in pensione, è stato iscritto, dopo un lungo interrogatorio nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio volontario.

Il corpo della donna 59 enne è stato trovato dal marito nella cucina dell'appartamento che i due avevano preso in affitto da una connazionale per un periodo di vacanza iniziato lo scorso 27 dicembre.

I primi riscontri degli uomini del RIS e del medico legale hanno evidenziato come vi fossero tracce di sangue sul letto e nella cucina della abitazione, quindi in due luoghi diversi da dove la ex poliziotta è stata trovata.

Inoltre l'esame sul corpo ha evidenziato, oltre che una emorragia interna, anche alcune lesioni al torace e all'addome della donna. In un primo momento si pensava che la morte potesse essere stata dovuta ad un malore ma le indagini e l'iscrizione nel registro degli indagati del marito, sembrano poter portare ad altri clamorosi sviluppi