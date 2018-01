Lo show man Scibilia chiude alla grande il 2017

Le straordinarie annate artistiche del noto reuccio dello show continuano magicamente a rilasciare segni indelebili nella sua storia musicale che con l’ultima delle tre tappe calabresi svoltesi a Tropea in provincia di Reggio Calabria ha visto in perfetta programmazione concludere magnificamente con successo proprio in concomitanza dei festeggiamenti di fine anno il tour nazionale 2017.

Il vulcanico Nuccio Scibilia, noto show man siciliano ha così fatto il passaggio dal Nord Ovest (Saint-Vincent) al Centro e al Nord-est, facendo tappa nelle località più rinomate per chiudere al Sud dopo ben 38 tappe programmate a conferma del ruolo di trascinatore. Una manifestazione che ha esaltato la musica lasciando entusiasmo ed energia. E gli affettuosi riscontri sono la dimostrazione del consenso ottenuto da Scibilia e dalla Osa Production. Uno stimolo a fare ancora di più. Ma il 2017 si è chiuso con la produzione dell’ultimo lavoro discografico “Buon Pranzo in Musica”, naturale evoluzione di quanto avviato nel 1989 con la raccolta “Aperitivo” di cui ancora oggi alcuni brani (Via dell’Amore, Dimmelo e Strade diverse) sono continuamente richieste nelle varie serate.

“Dopo l’aperitivo – dichiara Scibilia – ecco il “pranzo musicale” che è stato l’ultimo regalo del 2017. La macchina della musica della Osa Production è già infatti pronta a lanciare nel 2018 i nuovi progetti in cantiere ben formulati dal gruppo magistralmente guidato dall’instancabile Nancy La Greca. Già pronta a ripartire dalla nostra Sicilia e quest’anno proprio da Milazzo, con la consolidata collaborazione col circolo Giorgio La Pira del movimento cristiano lavoratori come nell’alimentare la 12° edizione del Pranzo della Solidarietà”.