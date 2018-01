Travolto e ucciso nel tunnel

Incidente mortale oggi pomeriggio all'interno del tunnel che collega la parte bassa del viale Europa alla parte più a sud via Don Blasco. A perdere la vita un uomo di 70 anni di Messina, Natale Rebecchi, residente proprio in via Don Blasco. Mentre camminava a piedi dentro il sottopasso, probabilmente diretto verso casa, è stato centrato da una Lancia Musa alla cui guida si trovava un 30enne. La vittima, dopo l'impatto con la parte anteriore ed il parabrezza dell'auto, è stata probabilmente trascinata e quindi arrotata dall'utilitaria. Necessario è stato anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il cadavere dell'uomo che è stato difficile identificare subito perché sprovvisto di documenti. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale. Il conducente dell'auto, come accade per fatti del genere, è stato accompagnato al vicino ospedale Piemonte per essere sottoposto ai controlli di rito, drug test e alcool test. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, il mezzo è stato posto sotto sequestro