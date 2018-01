Un tragico destino, come quello del padre

La ragazza pare che stesse recandosi a Catania per prendere l’aereo e raggiungere Milano, dove studiava. Stava uscendo dall’abitato di Terme Vigliatore. Sembra che, per cause in corso di accertamento, l’auto, dopo aver oltrepassato una farmacia, all’improvviso sia passata dalla corsia destra a quella sinistra, poco oltre alcune aiuole, sbattendo violentemente contro il muro. La parte anteriore dell’utilitaria si è completamente distrutta e la ragazza è rimasta intrappolata nell’ abitacolo.

Il padre della ragazza, infatti, era morto anche lui in un incidente stradale che si è verificato sul lungomare termense, mentre percorreva la strada in sella ad una moto.

