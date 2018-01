Tubo rotto, il centro resta a secco

Problemi di acqua oggi a Messina. A causa di uno grossa perdita dalla rete verificatasi in via S. Giovanni di Malta, nei pressi del Comando provinciale dei Carabinieri, l'Amam ha dovuto interrompere l'erogazione idrica intorno alle 10 in tutta la zona del centro città, da piazza Duomo al torrente Boccetta. Sono stati immediatamente inviati sul posto i tecnici per riparare il guasto nel più breve tempo possibile.

L'interruzione ha creato disagi sia agli uffici dei carabinieri che alla prefettura e alla questura, a lamentare difficoltà molti cittadini che senza preavviso si sono trovati i rubinetti all'asciutto. Sul posto le ruspe dell'Amam che alla prima segnalazione del guasto stamattina hanno inviato immediatamente le squadre che pensano di risolvere il guasto tra qualche ora.

Altro problema, separato dal precedente, si registra nella zona di Montalto, al serbatoio Torre Vittoria. In questo caso l'erogazione avviene regolarmente ma in molte abitazioni l'acqua non arriva, segno di una falla non visibile. Anche in questo caso tecnici al lavoro per capire dove il prezioso liquido si disperde e intervenire prontamente per evitare gli ovvi disagi dovuti alla mancanza di acqua.