Salta ancora la discussione sull'isola di via dei Mille

Nuova bocciatura per l'isola pedonale di via dei Mille. Il Pd aveva chiesto di inserire all'ordine del giorno del consiglio la discussione della delibera sull'isola che prevedeva la modifica del Put, il piano urbano del traffico, con – tra l'altro – la possibilità di pedonalizzare in modo permanente proprio via dei mille. A ora di pranzo il consiglio comunale ha respinto la richiesta.

Dodici voti favorevoli, con in testa Pd e Cambiamo Messina dal basso, i voti contrari di Trischitta e Cucinotta, coerenti con la posizione sull'isola assunta già tre anni fa, e una valanga di astenuti: 11. Niente analisi in consiglio, dunque, per oggi. Anche se non è da escludere che se ne riparli nelle prossime sedute del consiglio.