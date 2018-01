Maltempo, ancora disagi alle Eolie

Anche oggi le raffiche di vento da ovest-nord-ovest, a 45 nodi, non hanno consentito l'approdo nelle sette isole Eolie di navi e aliscafi. La Siremar, viste le difficoltà soprattutto degli abitanti di Stromboli, Ginostra e Panarea, isolati da giorni, per stamane aveva previsto una corsa straordinaria del traghetto, carico di rifornimenti alimentari, ma è destinata a saltare per il mare forza 6-7. (ANSA)