Venti turisti brindano sullo Stromboli in eruzione

Una ventina di turisti italiani e stranieri, accompagnati dalla guida Antonio Famularo, hanno scalato la montagna nell'isola di Stromboli e a mezzanotte hanno brindato con champagne ai piedi del vulcano, che ha salutato il 2018 con un lancio di lapilli incandescenti.

La montagna non può essere scalata fino a 900 metri d'altezza per l'ordinanza emessa dal sindaco Marco Giorgianni per ragioni di sicurezza. La comitiva si è fermata a 400 metri d'altezza.