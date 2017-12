Accorinti "Mi ricandido, la gente me lo chiede"

"A giorni lancerò sul web un video con il quale chiederò ai messinesi se vogliono che resti sindaco". Molta gente già me lo chiede.

"Abbiamo cambiato la storia di questa città" ha detto Accorinti durante la conferenza "2017 è anno in cui si sono raccolti i frutti. Poi avremo altri 5 anni e mezzo. I cittadini dovranno giudicare cosa c'era prima e come è adesso Messina. Errori ? e chi non ne fa". Il porto di Tremestieri e la via don Blasco li definisce il fiore all'occhiello di questa amministrazione. "Abbiamo più entusiasmo di prima!".

Poi alcuni dati: le sanzioni per violazione del codice stradale hanno un valore di 6 milioni di euro contro un'attesa di 4,5.