Maltempo, stop ai collegamenti con le Eolie

Stop ai collegamenti dalla Sicilia verso le isole: a causa del maltempo: la compagnia di navigazione Siremar ha infatti annullato tutte le corse da Milazzo per le Eolie - dove si è abbattuta una bufera di vento con raffiche fino a 50 km e un mare forza 7 - da Trapani per le Egadi e Pantelleria, da Palermo per Ustica e da Porto Empedocle per le Pelagie.

Già ieri si sono verificate protesta da parte dei passeggeri che con la nave della Siremar erano partiti da Milazzo per Filicudi e Alicudi. Il traghetto però non ha attraccato per il vento e una famiglia con un anziano disabile con lo stesso mezzo è stata riportata nella cittadina. Altri 30 isolani sono scesi a Salina e con l'aliscafo hanno proseguito per le due isole. L'aliscafo della Liberty Lines invece per lo scirocco non ha potuto attraccare a Stromboli e si è fermato nel porto di Ginostra attendendo l'arrivo di un gommone privato carico di isolani. Lo stesso gommone è poi ripartito per l'isola pieno anche di turisti e generi di prima necessità.