Il castello di Schisò aggiudicato a un gruppo imprenditoriale

Il Castello di Schisò ha un nuovo proprietario. Se l’è aggiudicato all’asta il gruppo imprenditoriale Chincherini, già proprietario di alberghi in Sicilia e nella stessa Giardini Naxos, per la cifra di un milione e 615 mila euro, corrispondente al 25% in meno rispetto all’importo fissato a base d’asta di 2 milioni e 152 mila euro, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Messina. Il maniero (XIII sec.), che si affaccia sul golfo di Giardini Naxos costituisce l’immobile principale e di pregio di una vasta proprietà adiacente al Parco archeologico di Naxos, per l’acquisto del quale, da decenni, l’assessorato regionale ai Beni culturali ha tentato più volte l’avvio di procedure di esproprio, bloccate dai proprietari, che si sono sempre opposti in sede giudiziale con il risultato che in questi anni non è stato possibile concretizzare l’acquisto.

