Composto il “mosaico” delle commissioni Ars

Dopo un’altra mattinata di “trattative” e dopo una sospensione dei lavori, con 45 voti a favore, due astenuti ed un voto contrario, l’Ars ha approvato l’elenco dei componenti delle commissioni parlamentari.

Elvira Amata (Fdi)

«Un ruolo che rende ancora più importante e impegnativo l’onore di dare eco alle istanze del nostro territorio. Quello alla salute è uno dei diritti maggiormente mortificato nel nostro Paese e la Sicilia non fa eccezione come spesso abbiamo avuto modo di toccare con mano direttamente e indirettamente. Da parlamentare e da addetta ai lavori farò del mio meglio per portare il mio knowhow e le istanze della gente nella sede idonea. Credo fortemente che un’altra Sicilia sia possibile; compresa un’altra sanità».

Franco De Domenico (Pd)

«Si tratta di un incarico che mi inorgoglisce particolarmente. Da un lato, infatti, ritengo che grazie ai miei trascorsi professionali potrò capitalizzare al meglio proprio in quest’ambito le competenze che ho acquisito negli anni. Dall’altro, in campagna elettorale avevo posto la sanità tra i punti principali del programma. Mi metterò immediatamente al lavoro per tutelare gli interessi del territorio, affrontando da subito quelle emergenze che, anche nelle ultime ore, stanno riguardando la provincia di Messina».

Altri particolari potete leggerli nell'edizione cartacea