Santa Lucia Sopra Contesse, sequestrati 80 kg di botti

80 chili di botti pirotecnici illegali sono stati sequestrati dalla Polizia in un deposito di Santa Lucia sopra Contesse. Ad eseguire l'intervento gli agenti della sezione UPG nell'ambito dell'operazione Natale Sicuro che da alcune settimane la Polizia sta portando avanti con controlli,perquisizioni e posti di blocco. Il deposito si trovava nello stesso quartiere in cui giorni fa ha portato gli stessi agenti delle Volanti, a seguito di perquisizione domiciliare, al sequestro di un fucile a canne mozze, calcio modificato e matricola abrasa e di un quantitativo rilevante di cartucce tutte inesplose.

Il fucile, come i giochi pirotecnici sequestrati il giorno di Natale, assolutamente pericolosi per l’incolumità pubblica erano pronti per essere utilizzati nelle festività ed in particolare a capodanno quando proprio per l'utilizzo di giochi pirotecnici illegali in molti restano gravemente feriti soprattutto alle mani ed al volto.

Il proprietario del deposito, un messinese di 35 anni, è stato deferito in stato di libertà all' Autorità giudiziario per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente.

Un altro sequestro di botti illegali era stato eseguito nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Messina. Nascosti in tre depositi fra Messina e Rometta sono stati sequestrati 26.727 fuochi d’artificio pericolosi, per un peso complessivo di 1.315 kg. Denunciato un messinese per commercializzazione abusiva di materiale esplosivo.

I depositi ovviamente non erano idonei per la detenzione del materiale e sprovvisti di impianto antincendio. Due sequestri quelli della Polizia e della Guardia di Finanza che mirano a rendere più sicura la città in vista delle festività di fine anno.