Cade con lo scooter, grave un 30enne

Un trentenne di origini marocchine si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Policlinico a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto ieri, intorno alle 21, in via Palmara al villaggio Santo.

Per cause ancora da accertare il ragazzo ha perso il controllo dello scooter Honda a bordo del quale si trovava, ribaltandosi più volte prima di rimanere a terra, sull’asfalto. Il doloroso impatto con la strada gli ha provocato diverse ferite e, dopo l’arrivo dell’ambulanza del 118, è stato subito accolto al Pronto Soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi

