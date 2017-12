Hotel San Domenico, arriva l'accordo sindacale

In seguito alla procedura di licenziamento collettivo attivata dall'azienda che gestisce il San Domenico palace Hotel di Taormina, uno degli alberghi più conosciuti al mondo, è stato sottoscritto stamani l'accordo tra la Taormina Hotel Management Srl e la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, assistiti dalla Fisascat Cisl. L'accordo garantisce l'estensione del diritto di precedenza all'assunzione per le future stagioni per i 19 lavoratori attualmente in forza con un contratto a part-time verticale di nove mesi anche oltre i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, con contratto stagionale non inferiore a 8 mesi continuativi. In ogni caso, al momento della ripresa dell'attività lavorativa, l'azienda si rende disponibile a valutare eventuali opportunità di riassunzione di tutto il personale interessato dalla precedente procedura.

"In riferimento all'invocato ricorso ad ammortizzatori sociali - spiega il segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl Sicilia, Pancrazio Di Leo - è d'obbligo precisare, come già evidenziato dalla nota della Taormina Hotel Management Srl del 30 novembre scorso, che motivazioni di tipo tecnico, organizzativo e produttivo non permettono di adottare misure idonee al fine di evitare i recessi. Non sussistono attualmente accessibili strumenti di sostegno al reddito che permettono di garantire la conservazione del posto di lavoro al personale attualmente impiegato durante la chiusura dell' Hotel San Domenico per ristrutturazione, la cui durata e certamente superiore all'anno ed attualmente non prevedibile".