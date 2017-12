Cateno De Luca lascia l'Udc

Cateno De Luca, deputato regionale eletto nell'Udc, arrestato all'indomani della sua elezione e poi rilasciato, ha lasciato il gruppo del suo partito ed è passato al misto. "Una scelta non collegata alla suddivisioni di ruoli all'Ars, anche perché il mio obiettivo è candidarmi a sindaco di Messina", spiega.

"La scelta - aggiunge - nasce da un problema di metodo: il nostro movimento, Sicilia Vera, ha contribuito in modo determinante al raggiungimento del risultato elettorale dell'Udc, ma all'interno del gruppo è mancata una preventiva chiarificazione su quelle che dovevano essere le posizioni interne e i criteri di scelta. Quindi questa mattina ho fatto la mia comunicazione dopo aver aspettato in più occasioni che si discutesse sul metodo e le conseguente indicazioni. Non condivido la logica dei pupi e dei pupari. Senza legami con i partiti sarà più semplice fare la campagna elettorale per sindaco di Messina. Oggi in aula ho votato comunque il collega del gruppo Udc Bulla per il ruolo di questore e ora comincio a preparare la mia bozza di finanziaria".