"Vibrazioni" a piazza Cairoli

Si avvicina il primo grande evento in programma nel villaggio di Natale di Piazza Cairoli. Domani sera arriva Francesco Sarcina, leader della storia band “Le vibrazioni”. L'artista si esibirà a partire dalle 21. Sarà uno degli ultimi concerti di Sarcina solista. Nelle prossime settimane la band si riunirà per partecipare al prossimo festival di Sanremo. Quello di domani sarà uno degli eventi di musica live annunciati per rendere speciale il Natale messinese. Il 27 c'è l'altro grande appuntamento in piazza con i Tinturia, band siciliana molto apprezzata anche nel resto d'Italia.

Intanto, ieri s’è chiuso il terzo giorno di rassegna al Laboratorio Artigianale del Gusto, dove l’ospite del giorno è stato lo chef-pasticcere Lillo Vinci. Lo chef Freni ha presentato in esclusiva il proprio cavallo di battaglia, il torrone gelato fatto in modo tradizionale, un prodotto che molto presto sarà pubblicizzato in diretta nazionale, in una puntata della trasmissione Geo e Geo su Rai 3. Servite anche quattro tipologie di panettone: Vino Faro e gianduia, malvasia e pistacchio, vino mamertino doc e amarena e naturalmente l’inimitabile tradizionale. A fare da mattatore della serata il sommelier, Roberto Raciti che al torrone ha abbinato un ottimo passito delle Cantine Patria, mentre al panettone ha abbinato l’amaro dell'Etna.

Anche oggi, programma ricco, con l'associazione Piskea che promuove oggetti creati da persone diversamente abili, il Laboratorio Artiginale del Gusto e in serata il Concerto del Trio “Zancle”, musicisti siciliani, insegnanti dell'Accademia Lizard.