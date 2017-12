Primo successo per la WP Messina

Prima vittoria in campionato per la Waterpolo Messina che a Cosenza recupera quattro gol di svantaggio e poi firma il clamoroso sorpasso vincendo per 8-5.

Un successo cercato, voluto e difeso con i denti quello della squadra di Misiti che bissa quanto fatto in Eurolega contro il Nikar.

Nonostante la falsa partenza, le peloritane non si sono disunite attendendo il momento giusto per reagire. Dopo il gol di De Vincentiis, giunto al termine della seconda frazione, e fino alla conclusione del match è stato un monologo delle giallorosse che hanno infilato l’ex Giulia Gorlero per sei volte consecutivamente,

difendendo con ordine e grinta sui possessi silani.

La vittoria restituisce serenità alla Waterpolo Messina e premia, indubbiamente, il lavoro del tecnico Misiti.

CRONACA- Cosenza va sul 2-0 con le sorelle Motta. Nel mezzo un rigore fallito

da Zhao. Vanno in gol De Cuia, Amedeo con l’uomo in più, poi Kuzina e De Mari. Il

largo vantaggio, però, non esalta le silane che, anzi, cadono sotto i colpi della

Waterpolo Messina, diventata, di colpo, impenetrabile in difesa. Segna De

Vincentiis ma le peloritane offrono il meglio del repertorio dopo l’intervallo lungo.

In meno di tre minuti D’Amico, Radicchi e Amedeo pareggiano i conti. Nell’ultimo

tempo ci si aspetta l’arrembaggio del Cosenza che fallisce una doppia superiorità

per riportarsi avanti. E’ il chiaro segnale di una giornata storta che la Waterpolo

Messina traduce in realtà segnando, in superiorità, con Brown il gol del sorpasso

mentre la cinese Zhao realizza le reti della sicurezza.

Finisce con le peloritane abbracciate nella vasca di Cosenza, complimentate dal

tecnico locale Marco Capanna.

COMMENTI- Soddisfatto Francesco Misiti, allenatore della Waterpolo Messina:

“ La vittoria è importante per il morale e per come è arrivata. Faccio i complimenti

alle mie ragazze per l’ottima prestazione. Il campionato è ancora lungo ma

successi come quello di oggi motivano il gruppo e incoraggiano il lavoro

settimanale. La squadra è in crescita come, peraltro, aveva dimostrato nelle partite

di Eurolega”.

TABELLINO- Città di Cosenza-Messina 5-8 (2-0, 3-2, 0-3, 0-3)

Città di Cosenza: Gorlero, Citino, Greco, De Mari 1, Motta S. 1, De Cuia 1, Kuzina

1, Nicolai, Di Claudio, Presta, Motta R. 1, Nisticò, Sena. All. Capanna.

Messina: Sotireli, De Vincentiis 1, Bonanno, Amedeo 2, Brown 1, Radicchi 1,

D'Amico 1, Rella, Zhao 2, Majolino, Atigue, Misiti, Celona. All. Misiti.

Arbitri: Navarra e Scappini.

Superiorità numeriche: Cosenza 0/4, Messina 5/9 + un rigore.

Note: Gorlero (C) para un rigore a Zhao nel primo tempo.

Questi i risultati della sesta giornata : Bogliasco- Ekipe Orizzonte Catania 5-9,

Plebiscito Padova- Milano 7-6, Sis Roma – Rapallo 14-9. Riposa Firenze

Classifica A/1 F: Ekipe Orizzonte Ct 13, Padova 12, Milano e Rapallo 9, Sis

Roma e Bogliasco 8, Florentia 4, Waterpolo Messina e Cosenza 3.