Incidente stradale, un morto

E' di un morto e un ferito il drammatico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla Messina-Palermo tra . A perdere la vita un uomo di 52 anni nato a Messina che viaggiava sul sedile passeggero di una Range Rover che, per cause che la Polstrada sta accertando, si è ripetutamente ribaltata al km 31,200 in località Torregrotta. L'uomo è sbalzato dall'abitacolo finendo sull'asfalto morendo sul colpo. Ferite lievi per il conducente del fuoristrada, un 47enne, anch'egli originario di Messina, trasportato al Fogliani di Milazzo. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 mentre imperversava un violento acquazzone