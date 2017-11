Il Riesame "cancella" accuse per De Luca e Satta

Caso Fenapi, Il Riesame "cancella" le accuse per l'on.Cateno De Luca e l'ex presidente dell'ente Carmelo Satta.

Il provvedimento è stato depositato in tarda mattinata. Per comprendere il quadro giuridico sarà, però, necessario attendere le motivazioni dei giudici.

I giudici del Riesame hanno disposto anche la restituzione di tutte le somme sottoposte a sequestro. Caduta anche la misura interdittiva stabilità del Gip.