Scontro tra aliscafi in porto a Salina, lievi danni

Un Aliscafo della Liberty Lines ha urtato un altro aliscafo della stessa compagnia nel porto di Rinella, nell'isola di Salina. Il "Platone" era fermo nel molo quando il "Fiammetta M" , durante la manovra di ormeggio a velocità ridotta, ha urtato l'altro mezzo.

Entrambi i natanti hanno riportato lievi danni; illesi i passeggeri e i componenti dell'equipaggio. I due aliscafi sono adesso fermi in porto, in attesa delle verifiche da parte della guardia costiera che giungerà da Lipari per accertare le cause del sinistro.