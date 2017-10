Cede un passamano, bambino si ferisce

Molte aree in cui insistono giochi per bambini continuano ad essere poco sicure.

Un caso su tutti, anzi, il più recente, riguarda piazza XX Settembre, situata proprio di fronte all’Orto Botanico. Un piccolo di 5 anni è caduto a causa del cedimento di una struttura di uno scivolo. E si è reso necessario applicargli cinque punti di sutura al mento. A segnalare l’accaduto è il padre del bambino, attraverso una nota trasmessa ieri mattina alla redazione della Gazzetta del Sud.

Il genitore denuncia: «Si è staccato il passamano, mio figlio di 5 anni è caduto e 5 punti di sutura, grazie sindaco o chi per lui». L’incidente di piazza XX Settembre ripropone il tema della manutenzione dei giochi per bambini, spesso in condizioni deficitarie a causa dell’azione dei vandali o di interventi manutentivi eseguiti col contagocce.