Casalinga eredita 2 miliardi ma non può convertirli in euro

Il racconto della storia è di Agitalia, l'associazione che si occupa di seguire questi casi. Ecco il comunicato:



"Ci ha contattato la Sig.ra Lidia D., classe 1974, casalinga, originaria di Messina, per rappresentarci quanto segue.

Alcuni mesi fa, e segnatamente nel luglio 2017, la donna, a seguito della scomparsa dello zio paterno, morto celibe e senza figli,ereditava le proprietà di quest'ultimo tra le quali un conto corrente con relativa cassetta di sicurezza presso un istituto bancario di Lugano.

All'apertura della cassetta venivano rinvenute banconote in lire di vario taglio e titoli di Stato per un valore complessivo di 2 miliardi del vecchio conio.

Vi lasciamo dedurre lo stupore e la contentezza della stessa che si è accorto del tesoro.Allo stupore è però seguita l’amarezza quando allo sportello Bankitalia gli era stato detto che il cambio in euro non è era più possibile

Se è vero infatti che era stato stabilito un termine decennale (2002-2012) per il cambio delle lire in euro è altrettanto vero – come sostiene ampiamente la Giurisprudenza – che qualsiasi termine di prescrizione o decadenza decorre da quando il soggetto è posto in grado di far valere il proprio diritto, quindi nei casi in esame i dieci anni per il cambio lire/euro decorrono dal giorno del ritrovamento delle somme in lire.

Intanto alcuni cittadini, in casi praticamente identici avevano sollevato l’illegittimità costituzionale del decreto Monti (art. 26 D.L. 121 del 6.12.2011) che aveva sancito l’immediata decadenza del cambio della lira in euro.

Intanto la sentenza 216/2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma Monti, riportando il nostro Paese sulla lunghezza d’onda degli altri Paesi della Comunità europea.

Abbiamo deciso di presentare, qualche giorno fa, tramite l’Ufficio legale una diffida per ottenere la liquidazione della somma nel corrispondente valore in euro".