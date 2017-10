Non basta il cambio di allenatore al Messina per ottenere la prima vittoria in campionato. A Roccella arriva invece la quinta sconfitta dall'inizio della stagione.

A mettere ko gli uomini di Giacomo Modica è stato il gol di Chiochia al 15' del primo tempo. Al di là del risultato di misura, i calabresi hanno pienamente meritato il loro primo successo stagionale.