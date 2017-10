Champions, storica impresa dell'Orlandina

Incredibile Orlandina. I paladini nel ritorno delle qualificazioni di Champions travolgono i forti russi del Saratov per 92-59 e accedono alla fase a gironi che comincerà martedì 10 ottobre. Un risultato storico per il centro tirrenico che per la prima volta nella storia gioca in Europa. Un match mai in discussione con i paladini straordinari interpreti del match davanti ad un PalaFantozzi in estasi.

