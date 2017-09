Arrestato latitante

I carabinieri di Lipari ─ Isole Eolie ─ hanno appena arrestato, all’interno di un rinomato hotel dell’isola, il 71enne latitante Carlo Valentino GEROSA, cittadino Italo-Svizzero, ricercato dal 2015 poiché colpito da mandato d’arresto internazionale, emesso dal Tribunale di New Delhi (INDIA) per riciclaggio. Il provvedimento attiene alla nota inchiesta AGUSTAWESTLAND, in relazione alla quale, il citato Gerosa, avrebbe incassato una tangente di 28 milioni di euro, versata allo scopo di favorire l’aggiudicazione di un appalto per una fornitura di elicotteri prodotti dalla citata società.

L’uomo, fino ad oggi aveva potuto eludere i controlli grazie all’utilizzo di documenti che riportavano luoghi di nascita diversi ma gli accertamenti approfonditi scattati questa volta hanno consentito di identificarlo e trarlo in arresto.