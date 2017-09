Il messinese Antonio Cairoli è campione del mondo

Il messinese Antonio Cairoli (è nato a Patti nel 1985) è campione del mondo di Motocross MXGP per la nona volta. Gli bastava un decimo posto in Gara 1 ad Assen, penultima prova del Mondiale. Ma l'azzurro ha deciso di festeggiare l'ennesimo trionfo ingaggiando un duello per tutta la durata della prima corsa con il padrone di casa Herlings, primo al traguardo. Cairoli conquista così il suo nono titolo dopo quelli vinti nel 2005, 2007 e i sei conquistati tra il 2009 ed il 2014.