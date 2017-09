Aliscafo sugli scogli a Lipari, diversi feriti

Incidente all’aliscafo "Cris M." della Liberty Lines finito sugli scogli di Monte Rosa a Lipari probabilmente per un problema tecnico. Ci sono dei feriti di cui uno grave, trasportato in aliscafo, e un altro con una gamba rotta in attesa dei vigili del fuoco per trasportarlo al pronto soccorso.



Il natante ara partito da Lipari intorno alle 20,30 diretto a Salina. Si è attivata subito la guardia costiera che è uscita

con motovedette e gommoni. In zona anche diverse imbarcazioni private. I 41 passeggeri, turisti e isolani, sono stati

prelevati dai mezzi di soccorso e privati. La Capitaneria di porto che ha avviato le indagini, ha anche prelevato un medico

nel porto di Sottomonastero che è stato trasportato a bordo.