La carica degli aspiranti medici, in 1077 per soli 178 posti

Saranno in 1077, con grandi aspettative e sogni di gloria. Il desiderio comune dei candidati per l’accesso ai Corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, è avere una brillante carriera. Le prove si svolgeranno oggi, al Polo Papardo. Nello stesso plesso, domani, saranno 505 gli studenti che sosterranno i test per Medicina veterinaria. Lo scorso anno i candidati erano stati 1055 per Medicina e Odontoiatria e 457 per Medicina veterinaria.

Tra le altre procedure di ammissione per i corsi a numero programmato, il 13 settembre quella inerente i Corsi per le Professioni sanitarie, al Polo Annunziata e al Polo Papardo. In concomitanza con queste prove, nei giorni del 4, 5, 6, 12 e 13 settembre, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica nei dipartimenti interessati. Nel dettaglio il provvedimento riguarda: ieri, dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo); oggi, dipartimenti di Ingegneria, Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali (Polo Papardo); domani, dipartimenti di Ingegneria (Polo Papardo) e Scienze veterinarie (Polo Annunziata); 12 e 13 settembre, dipartimenti di Ingegneria e di Scienze chimiche biologiche farmaceutiche e ambientali (Polo Papardo), di Civiltà antiche e moderne e di Scienze veterinarie (Polo Annunziata). Frattanto, il Miur ha ufficialmente confermato i posti assegnati, per l’A.A. 2017/2018, a ciascun Corso di Unime in cui è previsto l’accesso programmato a livello nazionale: Medicina e Chirurgia (il numero dei posti definitivamente attribuiti è pari a 168 per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia ed a 10 per i candidati extracomunitari residenti all’estero); Odontoiatria e Protesi dentaria (i posti assegnati, per l’A.A. 2017/2018, sono 22 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 7 per i candidati extracomunitari residenti all’estero); Medicina veterinaria (il numero dei posti ufficialmente attribuiti, per l’A.A. 2017/2018, è di 35 per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e di 5 posti per candidati non comunitari non residenti in Italia). Per i Corsi per le Professioni sanitarie, invece, 475 i posti disponibili (a cui si aggiungono 42 posti riservati a studenti extracomunitari, residenti all’estero).

In coincidenza sia con l’inizio che con la fine delle prove, l’Università di Messina metterà a disposizione dei candidati – e di eventuali loro accompagnatori – un servizio gratuito di bus navetta a partire dalle 7.