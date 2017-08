Alessandro Berardi firma per il Bari

L'ex portiere del Messina Alessandro Berardi ha trovato squadra. Si tratta del Bari, ambiziosa formazione del torneo di serie B. Assistito dal suo procuratore Maurizio Casilli, sarà a disposizione del neo tecnico Fabio Grosso nelle prossime ore. Dopo l'approdo di Furlan al Trapani, il Bari, che esordirà lunedì sera in casa con il Cesena, era alla ricerca di un estremo difensore, esperto e dal buon curriculum come Berardi che affiancherà gli altri due portieri in rosa: Micai e il giovane De Lucia.