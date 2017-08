Uomo senza braccio in autostrada, ecco cosa è successo

È stato travolto da un'auto mentre camminava a piedi in autostrada per... uscire allo svincolo di Milazzo. È questa la ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale di Barcellona che da stamane sta lavorando al caso dell'uomo senza un braccio rintracciato sulla A20 in stato confusionale da una pattuglia. Il 31enne era arrivato in Sicilia da Roma su di un pullman di linea, e sarebbe dovuto scendere alla fermata di Milazzo, forse per andare alle isole Eolie, ma a quanto pare durante la sosta stava dormendo.

Quando si è svegliato, accortosi di aver superato la sua meta, ha chiesto molto insistentemente all'autista del bus di linea di fermare il mezzo per farlo scendere, cosa che poi è avvenuta. Ma mentre l'uomo andava a ritroso e a piedi lungo l'autostrada è stato travolto da una vettura, e l'impatto gli ha tranciato di netto il braccio sinistro ed ha provocato lo spappolamento della milza. Il conducente dell'auto è fuggito ma è stato già individuato dalla Polstrada mentre cercava, a quanto pare, di riparare l'auto da un carrozziere.

I poliziotti stamane hanno anche ritrovato il braccio sinistro mozzato dell'uomo a circa cinquanta metri di distanza dal luogo dell'impatto. Gli uomini della Polstrada hanno anche trovato e sequestrato al 31enne alcune dosi di marijuana. Intanto si sarebbe concluso da poco l'intervento di ricostituzione dell'arto mozzato al Policlinico di Messina, che dovrebbe essere riuscito.