Giallo in autostrada, trovato uomo senza braccio

Senza l'avambraccio sinistro e con la milza spappolata. Un uomo di 31 anni, romano, è stato soccorso in tarda mattinata dagli uomini della polizia stradale mentre vagava, in stato di choc, sulla corsia di emergenza della A/20 nei pressi del viadotto Idria. Si trova adesso ricoverato al Policlinico per essere operato. Avviate le indagini anche se, al momento, ci sono molti lati oscuri sulla vicenda. Non è chiaro, infatti, come l'uomo abbia perso l'avambraccio. Da capire se è stato vittima di un incidente autonomo o sia stato investito da un'auto pirata mentre cercava soccorso.