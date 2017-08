Barrile: cittadinanza al Dalai Lama? Non può decidere Accorinti

“Stupisce e sconcerta aver inserito nel programma ufficiale della visita del Dalai Lama il conferimento della cittadinanza onoraria, vista l’assenza della relativa proposta al Consiglio comunale”. Così la presidente Emilia Barrile che stamattina ha scritto una lettera al sindaco Renato Accorinti per sottolineare “l’assurdità di aver pubblicizzato un atto amministrativo che non è neanche in gestazione e la cui approvazione è, per legge, di esclusiva competenza del Consiglio comunale. La presidente, oltre a stigmatizzare tale comportamento del primo cittadino, definisce non sanabile, per i tempi tecnici esigui, la sua “gaffe istituzionale”.

Emilia Barrile